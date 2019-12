Trovato con la cocaina: arrestato 48enne

Un incensurato di 48 anni, M.E., è stato arrestato a Latina in flagranza di reato. Nel corso di un servizio di controllo in materia di stupefacente, le pattuglie della squadra volante lo hanno fermato mentre, alla guida della sua auto, percorreva via Don Torello. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina.

Subito dopo gli agenti hanno proceduto a una perquisizione della sua abitazione, dove è stata rinvenuta altra cocaina, per un peso complessivo di 40 grammi. Insieme alla droga un bilancino elettronico di precisione, altro materiale per il confezionamento e 1.500 euro considerati provento dello spaccio. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale.