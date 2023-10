Il Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica Culturale e Sportiva – Servizio Scuola Educazione e Biblioteche del Comune di Trieste, nell’ambito delle attività del Sistema Bibliotecario Giuliano, informa che il 12 e 13 ottobre alle ore 10.00, alla Sala Costantinides nel Museo Sartorio (Largo Papa Giovanni n. 1) avrà inizio il 7. Convegno internazionale dal titolo “Miscellanee e collezionismo librario antiquario”, riguardante l’analisi storica e bibliologica dei volumi contenenti testi manoscritti e pubblicazioni, legati insieme in numero variabile, del Quattrocento e del Cinquecento.

Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Udine e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste nell’ambito del gruppo di ricerca «Sammelband 15-16» coordinato da Malcom Walsby, docente dell’«École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothéques» di Lione (ENSSIB) con la collaborazione del Comune di Trieste. Il congresso ha l’obiettivo di ascoltare, sul tema, storici del libro, bibliografi, studiosi di legature, paleografi, codicologi e bibliotecari del libro antico presenti in più paesi e in differenti campi di ricerca. Il Comune di Trieste collabora con gli organizzatori, Neil Anthony Harris e Fabio Libasci, per l’Università di Udine, e Amandine Bonesso, per l’Università di Trieste, nell’ottica di valorizzare lo studio e l’analisi delle testimonianze di beni appartenenti al tipo delle “miscellanee”, di cui è ricco il patrimonio della Biblioteca Civica “A. Hortis”.

Giovedì 12 ottobre alle 10 l’assessore alla Scuola, Educazione e Biblioteche del Comune di Trieste Maurizio De Blasio darà il benvenuto in sala Costantinides del Museo Sartorio a studiosi, bibliotecari e partecipanti che seguono i lavori del congresso.

Venerdì 13 ottobre alle 14.30 i partecipanti al convegno si trasferiranno nella Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, dove verrà svolto un laboratorio seminariale sulle miscellanee della Sezione antica condotto da Malcom Walsby, Neil Harris e Alessandra Sirugo. L’ingresso al Convegno è libero fino ad esaurimento di posti. Contatti:Biblioteca Civica “Attilio Hortis” Museo petrarchesco piccolomineo.Tel.: 040 6758184 o 3452984179 e-mail museopetrarchesco@comune.trieste.it