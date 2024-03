Trieste: Avvio Lavori per il Viale Monumentale del Porto Vecchio

Interventi di Rilievo

Oggi sono iniziati i lavori per il viale monumentale del Porto vecchio – Porto vivo di Trieste, con un investimento di 19 milioni provenienti dal fondo complementare Pnrr.

Infrastrutturazione e Pianificazione

Il sindaco Roberto Dipiazza ha annunciato che i lavori includeranno l’infrastrutturazione sotterranea e la realizzazione di fognature, reti del gas e acqua, oltre alla predisposizione dei sistemi di teleriscaldamento.

Progressi e Pianificazione Futura

I lavori rispettano la tabella di marcia e procedono in diverse aree simultaneamente, lungo un tratto di 1,2 km del viale monumentale. Le ditte coinvolte sono Rosso, Adriacos e Mari Mazzaroli.

Trasformazione Urbana

Una volta completati, il viale monumentale offrirà ampi marciapiedi, pista ciclabile, illuminazione e spazi verdi pubblici. La circolazione veicolare sarà a senso unico in direzione centro città.

Prossimi Passi

Nell’estate del 2026 è prevista la conclusione dei lavori. Inoltre, in autunno partiranno gli interventi per la realizzazione del Parco lineare verde interamente pedonale, rendendo Trieste all’avanguardia in termini di trasformazione urbana.