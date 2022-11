Tributi – VARCHI più ricevimento dell’utenza e corsie preferenziali per addetti ai lavori

Notizie



In considerazione delle difficili condizioni in cui versa l’ufficio tributi ma con la volontà da parte dell’amministrazione di potenziare i servizi all’utenza, di concerto con gli uffici competenti ed in piena condivisione con le figure dirigenziali, si comunica che da lunedì 7 saranno raddoppiati i turni di ricevimento per l’IMU e presto sarà attivato il ricevimento dedicato agli addetti ai lavori, agli operatori del settore. “Con riferimento all’IMU, infatti, abbiamo registrato il maggior numero di segnalazioni da parte dell’utenza e perciò abbiamo potenziato il ricevimento, mettendo così a disposizione nuovi spazi immediatamente prenotabili sul portale, a partire da lunedì 7. Inoltre, nell’ottica di snellire il flusso di utenza, intendo stabilire un ricevimento dedicato agli operatori del settore, le cui categorie saranno individuate attraverso interlocuzione con ordini professionali e parti sociali, così da favorire i flussi di informazione mediati da addetti ai lavori e dunque più efficaci. Al mio insediamento ho trovato l’ufficio tributi praticamente disarticolato dal sistematico depauperamento di risorse umane. Poiché ritengo che questo ufficio sia nevralgico per le finanze comunali, è mio intendimento attivare ogni misura possibile per renderlo pienamente efficiente nell’ottica di una sempre maggiore compliance, favorendo gli adempimenti spontanei da parte dei contribuenti e migliorando così la riscossione”.