Treviso: 800 borracce in 25 scuole elementari

Comune di Treviso plastic free: 800 borracce per i bambini che inizieranno la prima elementare.

Il Comune di Treviso ha deciso di promuovere un’iniziativa per l’ambiente. 800 bambini di prima elementare, appartenenti a 25 scuole diverse, riceveranno una borraccia.

Si tratta del primo comune che trasforma l’idea di plastic free in un progetto tangibile. Il sindaco Mario Conte e l’assessore all’ambiente Alessandro Manera hanno consegnato le prime borracce alla scuola Manzoni di Sant’Antonino.

In questo modo, i bambini non andranno più a scuola con bottigliette che finiscono per essere molto inquinanti. Grazie alle borracce si spera che il consumo di plastica si arresterà drasticamente.