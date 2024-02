Trento: Progetto “SempliceMENTE” Rivoluziona i Servizi Sanitari di APSS

Innovazione e Qualità: Un Nuovo Approccio alla Gestione dei Processi

Trento, 31 Gennaio 2024 – L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) presenta il progetto pilota “SempliceMENTE”, in collaborazione con Tsm-Trentino School of Management. L’iniziativa, guidata da tre team eterogenei, mira a ottimizzare i processi amministrativi, identificare le criticità e proporre soluzioni per migliorare l’efficacia.

Analisi dei Processi e Proposte di Miglioramento

Processo 1: Accettazione di Laboratorio

Il team ha proposto una gestione centralizzata dei punti prelievo, invii informativi automatici agli utenti e cruscotti direzionali per il monitoraggio delle attività.

Processo 2: Primo Giorno per Nuove Assunzioni

Analisi dettagliate hanno portato a suggerimenti per semplificare le procedure di accoglienza e integrazione dei nuovi dipendenti.

Processo 3: Attribuzione di Incarichi di Docenza

Il team ha focalizzato l’attenzione sulla trasparenza nella gestione degli incarichi di docenza, migliorando la comunicazione e i tempi di assegnazione.

Presentazione delle Proposte

Presso la sede di TSM, i team hanno presentato alla Direzione di APSS le proposte per razionalizzare e innovare i processi, seguendo una logica “Lean” di ottimizzazione e riduzione degli sprechi.

Il Commento del Direttore Generale Antonio Ferro

Il direttore generale di APSS, Antonio Ferro, ha sottolineato l’importanza del progetto nel fornire soluzioni concrete per eliminare sprechi e migliorare la qualità dei servizi. Il coinvolgimento del personale amministrativo proveniente da diverse aree ha promosso un efficace lavoro di squadra.

Conclusioni e Fasi Future

Il percorso formativo si concluderà con una valutazione dei piani di miglioramento, dei margini ottenuti e del ritorno dell’investimento. Nel 2024, nuove edizioni del progetto coinvolgeranno anche il personale sanitario, confermando l’impegno di APSS verso un approccio innovativo e collaborativo.

Un Passo Avanti Verso l’Eccellenza

Il progetto “SempliceMENTE” rappresenta un passo deciso verso l’eccellenza nei servizi sanitari, dimostrando l’impegno di APSS nell’implementare pratiche innovative e migliorare costantemente le proprie operazioni.