Trento Città del Natale, parte il conto alla rovescia

Dal 18 novembre al 7 gennaio la città ospita la 29a edizione del suo Mercatino. Tra location rinnovate e un rafforzamento dei servizi informativi per i visitatori, l’appuntamento conferma la sua formula a misura di famiglia. Ampio come sempre l’elenco delle proposte che comprende artigianato e gastronomia, arte e cultura, luci, musica e intrattenimento. L’imminente appuntamento con Trento capitale europea del volontariato, infine, ispira le iniziative pensate per celebrare la condivisione e il senso di comunità.

L’inaugurazione della Città del Natale è in programma sabato 18 novembre con l’accensione delle luci nelle piazze e nelle strade. Numerosi gli appuntamenti correlati che coinvolgeranno diverse location. A partire dalle ore 15:00, dunque, via alla festosa cerimonia itinerante che culminerà alle 17:00 in piazza del Duomo con il racconto del “Pacchetto rosso”, una storia natalizia sul significato del dono.

A seguire l’ormai tradizionale accensione del grande Albero di Natale. La stessa piazza sarà il teatro delle iniziative speciali per la notte di Capodanno, ospitando prima il grande concerto che precede il tradizionale countdown, poi, dopo mezzanotte, una coinvolgente esibizione di danza e dj-set destinata a far ballare il pubblico celebrando così in allegria l’inizio del nuovo anno.

Tra le novità dell’edizione 2023-24 del Mercatino di Natale spicca il nuovo volto di piazza della Mostra. Una location completamente rinnovata ai piedi del Castello del Buonconsiglio che con la sua bellezza valorizza ulteriormente il contesto. Ma non è tutto: durante le celebrazioni natalizie i giardini del castello si presenteranno in una magica veste natalizia e saranno visitabili tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00. Una proposta nuova, insomma che contribuirà a esaltare ulteriormente la magia natalizia che pervade la città.

