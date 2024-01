Trento: Autopsia su Maria Antonietta Panico Esclude l’Omicidio

La Scomparsa di Maria Antonietta Panico a Trento: Autopsia e Risvolti

Maria Antonietta Panico, 42 anni, trovata senza vita mercoledì nel suo letto a Trento, non sarebbe stata vittima di omicidio. L’esame autoptico ha dissipato i primi sospetti di femminicidio, sebbene gli esiti tossicologici siano ancora in attesa. La donna, apparentemente priva di ferite o traumi da aggressione, potrebbe essere stata colpita da un improvviso malessere.

Esiti dell’Autopsia: Nessuna Traccia di Violenza

Il dottor Dario Raniera di Verona, medico legale incaricato dell’autopsia, avrebbe escluso la presenza di ferite o traumi sul corpo della donna riconducibili a un atto violento. Tuttavia, l’attesa per i risultati definitivi delle analisi tossicologiche mantiene ancora un alone di mistero. La procura ha mantenuto il massimo riserbo su questo caso.

Indagini Approfondite: Ascolto di Familiari e Analisi Telefoniche

I carabinieri, nell’ambito delle loro indagini, hanno intervistato familiari, amici e conoscenti di Maria Antonietta Panico, ex candidata con il centrodestra alle elezioni provinciali e comunali. Inoltre, sono stati analizzati i tabulati telefonici del cellulare della donna per individuare eventuali messaggi o telefonate di interesse investigativo.

Sospetti Dissipati, Ma il Mistero Persiste

Nonostante l’esclusione di ferite evidenti, il mistero sulla morte di Maria Antonietta Panico rimane. L’attesa per i risultati tossicologici aggiunge un’ulteriore dimensione di incertezza a questo dramma. La procura, mantenendo il massimo riserbo, continua a valutare ogni possibile pista.

Conclusioni: La Vicenda di Maria Antonietta Panico

In conclusione, l’autopsia su Maria Antonietta Panico a Trento ha escluso l’omicidio come causa della sua morte. Tuttavia, la mancanza di ferite evidenti non risolve completamente il mistero. L’attesa per i risultati tossicologici e le indagini in corso mantengono la vicenda avvolta in un alone di incertezza.