“Trento 2034”, al via il nuovo piano di politica culturale

Sarà un progetto concreto ma di visione, fatto di incontri, spazi, persone ma anche di tanta immaginazione civica. Perché il presente esiste, ma il futuro è da inventare.

La partenza del nuovo piano di politica culturale “Trento 2034” è stata annunciata dalla vicesindaca e assessora alla cultura e turismo Elisabetta Bozzarelli durante la Commissione cultura, alla presenza dei due consulenti che cureranno il piano. Si tratta di Paolo Dalla Sega, consulente senior, docente all’Università Cattolica di Milano presso l’Interfacoltà di economia, lettere e filosofia e membro della Commissione Consultiva per la danza – spettacolo dal vivo Fondo unico per lo spettacolo del Ministero della cultura, e di Nahid Aliyari, consulente junior, giovane attiva da anni sul territorio in progetti di orientamento sociale e protagonismo giovanile, quali il festival culturale e musicale Poplar e l’associazione universitaria UNITiN.

Questa varietà nel team è stata fortemente cercata e voluta dal bando pubblico del Comune, che richiedeva la partecipazione di un consulente senior e di un consulente junior di età inferiore ai 30 anni, con documentata esperienza in ambito culturale, per riuscire a interpretare al meglio le diverse sensibilità (generazionale, di genere e di background) che convivono nella città e per la città.