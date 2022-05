Lunedì 23 maggio ricorre il trentennale della strage di Capaci nella quale persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Un avvenimento che ha segnato la storia del nostro Paese e della nostra regione, perché pugliesi erano Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo.

A trent’anni dalla strage, la Regione Puglia ricorda le vittime simbolo della difesa della libertà e della dignità degli italiani contro la mafia.

Lunedì 23 maggio 2022, alle ore 10.00, nel Palazzo della Presidenza della Regione (lungomare Nazario Sauro 33), sala Di Jeso, il presidente della Regione Puglia presenterà un progetto che promuove la memoria e la cultura della legalità insieme alla Fondazione “Stefano Fumarulo” con Angelo Pansini, Tilde Montanaro sorella di Antonio, Maria Luisa Fumarulo, Roberto Venneri e Annatonia Margiotta, i sindaci di Caprarica, di Calimera e di Martignano. Sarà presente una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera, che è la stessa scuola frequentata in passato da Antonio Montinaro.

Gli altri appuntamenti commemorativi ai quali parteciperà il presidente della Regione sono:

Alle ore 17.57 cerimonia del Comune di Bari con la deposizione di una corona di fiori da parte del Sindaco sulla facciata esterna di Palazzo di Città.

A seguire un contributo da remoto all’iniziativa “Falcone e Borsellino” organizzata a partire dalle ore 18 al Castello Aragonese di Taranto.

Alle 18.30 sarà a Triggiano all’iniziativa “Capaci di Legalità” per partecipare all’evento in memoria di Rocco Di Cillo nel centro storico.

Martedì 24 maggio, alle ore 19, sarà invece a Calimera nella chiesa Madonna della fiducia per partecipare alla Santa messa in memoria di Antonio Montinaro officiata da Don Luigi Ciotti.

La Regione Puglia sostiene e patrocina anche le cerimonie in programma lunedì mattina a Triggiano, in ricordo di Rocco di Cillo, e nel pomeriggio a Calimera per Antonio Montinaro.