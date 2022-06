01 giugno 2022

(AVN) Venezia, 1 giugno 2022

Sabato 4 giugno 2022 alle ore 10.30, la Vicepresidente della Regione Veneto parteciperà alla presentazione del servizio di mobilità integrata treno-bus-bici che si svolgerà al binario 1 della stazione di Calalzo – Pieve di Cadore – Cortina (BL), alla presenza delle autorità istituzionali e l’associazione Fiab.

Torna anche quest’anno a partire dal 12 giugno, nei giorni festivi e prefestivi, il collegamento ferroviario diretto da Venezia alle Dolomiti con un convoglio allestito anche per il trasporto delle biciclette. Il servizio comprende la possibilità di utilizzare un bus in coincidenza da Calalzo a Cortina, attrezzato con carrello porta bici.

Per i giornalisti che lo desiderassero, è prevista la possibilità di raggiungere la stazione ferroviaria di Calalzo con il treno numero 16014, in partenza dal binario 1 dalla stazione Venezia S. Lucia, alle ore 7:48. Il rientro è previsto con il treno numero 16553, in partenza dalla stazione di Calalzo alle ore 12:28, con cambio a Ponte nelle Alpi e Conegliano e destinazione Venezia S. Lucia.

Per motivi organizzativi è necessario confermare la propria presenza a Trenitalia entro venerdì 3 giugno, alle ore 12:00, inviando un’email a: g.pagone@fsitaliane.it.