Tre pitbull a difesa dello spacciatore, arrestato

Tre pitbull si sono contrapposti tra il padrone spacciatore e i poliziotti con cani antidroga, ma non sono riusciti a evitare l’arresto. E’ avvenuto a Genova, in via San Bartolomeo del Fossato, In manette, per detenzione di droga ai fini di spaccio è finito un 24enne.

Gli agenti, nei giorni scorsi, avevano notato un viavai nei pressi di uno stabile di via S. Bartolomeo del Fossato dove è risultato risiedere un giovane conosciuto perché già arrestato per spaccio. Ieri mattina i poliziotti hanno deciso di perquisire l’abitazione con due cani antidroga. Quando gli agenti si sono presentati, il giovane ha cercato di non farli entrare prendendoli a calci: il trambusto ha richiamato i pitbull che si sono frapposti tra il padrone e gli agenti senza tuttavia attaccare. Risolta questa prima situazione è cominciata la perquisizione e il fiuto di Nagut e Costantin, i due poliziotti a quattro zampe, ha permesso di trovare 650 grammi di derivati della cannabis, 7 grammi di cocaina, 2 grammi di ecstasy e 34 grammi di ketamina, nonché un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 1350 euro in contanti.

Durante l’attività ha bussato alla porta un acquirente che, forse già sconvolto da una precedente assunzione di droga, non riconoscendo il poliziotto che gli ha aperto, gli si è rivolto con questa frase: “Ciao zio, me li dai 10 euro di ganjia?”