Travolto mentre attraversa la strada, muore 16enne a Udine

– Un ragazzo, di 16 anni, di Pagnacco (Udine), è morto per le ferite riportate in un investimento stradale accaduto ieri attorno alle 22 in via delle Ferriere, a Udine.

Il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto di piccola cilindrata, che lo ha scaraventato ad alcuni metri di distanza.

Il ragazzo è morto all’istante. Sul posto sono accorsi immediatamente il personale sanitario del 118 e i Carabinieri che hanno avviato un’indagine.

Al momento dell’incidente stava piovendo a dirotto.