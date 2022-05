Trapanese: ha presentato la ritrovata Ludoteca cittadina di piazza Miracoli con le attività che quotidianamente e gratuitamente sono offerte alla cittadinanza

Questa mattina al Rione Sanità l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese ha presentato la ritrovata Ludoteca cittadina di piazza Miracoli con le attività che quotidianamente e gratuitamente sono offerte alla cittadinanza. La Ludoteca prevede:

– Spazio 0 – 3 anni per mamme e bambini

– Spazio gioco all’aperto

– Spazio gioco al coperto

– Laboratori creativi

– Attività e visite per e con le scuole

– Tirocini formativi

– Serate gioco per adulti e adolescenti

– Campi estivi Il servizio di Ludoteca Cittadina promuove il valore dell’esperienza ludica come spazio educativo e di socializzazione offerto ai minori, alle famiglie, alle scuole, ai centri educativi, alle associazioni, alle parrocchie e a gruppi informali attraverso la realizzazione di iniziative, attività di gioco e attività ludico/laboratoriali

Sono state presentate, inoltre, le iniziative in occasione della Giornata Mondiale del gioco 2022 previste per il 27 e 28 maggio.

Per la prima volta l’evento prenderà vita negli spazi della Ludoteca cittadina e del suo giardino

• Il 27 maggio è in programma una serata ludica per famiglie che inizierà alle 19 e si concluderà alle 22 negli spazi della Ludoteca (su prenotazione)

• Il 28 maggio dalle 10 alle 18 lo spazio del giardino della Ludoteca sarà articolato in aree tematiche, in cui saranno proposte attività di gioco e momenti di scambio e confronto su buone prassi legate all’utilizzo del gioco in attività formative ed educative. La partecipazione è a ingresso libero.

Nell’ambito della rete già esistente e attiva sul territorio, si è inteso valorizzare l’apporto dell’Istituto Smaldone, che metterà a disposizione un assistente alla comunicazione per garantire il servizio di traduzione LIS.