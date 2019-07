Tragedia sul Monte Bianco: muore vigile del fuoco genovese, il collega è grave

GENOVA – Tragedia sul Monte Bianco per due vigili del fuoco genovesi del distaccamento di Multedo: durante una scalata fuori servizio sul versante francese i due hanno avuto un incidente.

A perdere la vita è stato Giovanni Mantero, 48 anni, mentre Bruno Canepa, 54 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Annecy. I due erano legati dalla passione per l’alpinismo, oltre a condividere lo stesso mestiere. Poi ieri sulla parete nord del Mont Maudit, la fatalità: sono scivolati per circa 50 metri e sono precipitati oltre un seracco.

“Il capo Dipartimento Mulas e il capo del Corpo Dattilo sono vicini alle famiglie di Giovanni Mantero che ha perso la vita e di Bruno Canepa rimasto gravemente ferito”, così tutto il corpo dei vigili del fuoco genovese si è stretto in un abbraccio virtuale su Twitter.