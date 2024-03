Tragedia a Roma: Inseguimento Poliziesco Termina in Morte

Un Fuggitivo Bulgare di 49 Anni Muore in Incidente con Scooter Rubato

È un giorno di tristezza e tragedia per le strade di Nettuno, nel cuore di Roma, dove un drammatico inseguimento della polizia ha portato alla morte di un cittadino bulgaro di 49 anni. A bordo di uno scooter rubato, l’uomo ha tentato di sfuggire all’alt della polizia, ma l’incidente che ne è seguito ha avuto conseguenze fatali.

Fuga disperata e Incidente Fatale

L’inseguimento è iniziato quando una volante del commissariato di Anzio ha intimato l’alt allo scooter guidato dal cittadino bulgaro insieme al figlio di soli 12 anni. Ignorando l’ordine della polizia, l’uomo ha dato inizio a una fuga ad alta velocità per le strade trafficate della città.

La tragica conclusione è avvenuta quando lo scooter ha ignorato uno stop e ha colliso violentemente con un’auto che sopraggiungeva da un’altra direzione. L’impatto è stato devastante, causando la morte immediata del fuggitivo bulgaro, che è stato sbalzato dal veicolo e si è schiantato contro un muro.

Figlio Ferito, ma Fuori Pericolo

Nonostante la gravità dell’incidente, il figlio 12enne del fuggitivo è sopravvissuto, sebbene sia stato gravemente ferito. Trasportato d’urgenza all’ospedale, la sua prognosi è riservata, ma i medici escludono il pericolo per la sua vita.

Indagini in Corso

Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e per determinare come il fuggitivo bulgaro sia venuto in possesso dello scooter rubato. Inoltre, la vita pregressa della vittima è oggetto di scrutinio, poiché sembra che avesse precedenti penali per danneggiamento aggravato.

Conclusioni

Questa tragica vicenda mette in evidenza i rischi e le conseguenze delle fughe dalla polizia. La perdita di una vita e il ferimento di un giovane sono un monito contro comportamenti illegali e pericolosi sulle strade. La comunità di Nettuno è colpita da questa tragedia e le autorità continuano a lavorare per assicurare giustizia e sicurezza nelle strade della città.