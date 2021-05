Toti, presto verso piena riapertura e ripartenza turismo

– “La prossima settimana potrebbe essere quella che porterà a un allentamento dei vincoli dovuti alla pandemia e quindi andare verso la piena riapertura che sarà la ripartenza del turismo”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovani Toti che con il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia ha presieduto a un tavolo di lavoro oggi in Regione Liguria.

“Abbiamo fatto una breve e corposa riunione di lavoro per esaminare quelli che sono i principali temi sul tavolo – ha detto Toti – e per quanto riguarda Regione Liguria è il tema della raggiungibilità e viabilità. E’ un prerequisito perché le cose funzionino. Abbiamo sottolineato questo problema oltre a temi più di prospettiva come l’utilizzo dei fondi del Recovery sulla riqualificazione dell’offerta turistica della Regione Liguria e in generale del Paese, la promozione del territorio che Regioni e Governo dovranno fare soprattutto in vista della ripartenza del turismo internazionale in modo coordinato e congiunto”. Per quanto riguarda il tema delle riaperture “non è un mistero – ha detto – che attorno a quel tavolo tutti siano d’accordo sul fatto che bisogna ridare ai cittadini e alle imprese un po’ di fiato sfruttando una campagna di vaccinazione che finalmente va”.