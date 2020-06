Toti, a Spezia siamo quasi a chiusura emergenza

In base “ai dati così come li aggrega la Protezione civile nell’ultima giornata registriamo 15 nuovi contagi di coronavirus in Liguria. Eliminato il tema del cluster isolato in una rsa genovese che ieri aveva fatto balzare i contagi a 56, direi che siamo tornati sul percorso tracciato”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull’emergenza coronavirus. Il totale dei positivi in Liguria “scende a 2.819 unità, i casi scendono in tutte le province, calano anche gli ospedalizzati e nella provincia della Spezia – ha concluso Toti – siamo quasi arrivati alla chiusura dell emergenza Covid-19”