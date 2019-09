Toscana: chi si candida nel Pd non può lasciarlo

La consigliera regionale della corrente zingarettiana Alessandra Nardini ha proposto che chi si è candidato nel Pd non potrà cambiare bandiera.

Per dirlo con le sue parole: “È il momento del coraggio e della chiarezza. A questo proposito sono contenta che la scissione voluta da Renzi non abbia avuto molto seguito in Toscana, ma ho provato un profondo disappunto dopo avere letto le sue allusioni relative al fatto che, dopo le Regionali del 2020, continuerà la campagna acquisti di Italia Viva tra gli eletti.

Spero e credo che i compagni di area renziana rimasti siano i primi infastiditi da queste sue allusioni. Ora serve chiarezza: penso che chiunque si candiderà nel Pd debba sottoscrivere un impegno pubblico a non abbandonare il Partito una volta eletto, a meno che non scelga anche di dimettersi”.

Adesso il dibattito è aperto. Nel frattempo, Nardini propone anche una lista unitaria con la sinistra: “La destra di Salvini vuole conquistare la Toscana e conosciamo bene quanto siano incapaci di governare. Di fronte a ciò serve un impegno straordinario dei progressisti, con segnali inequivocabili di coesione e di chiarezza nel progetto-Toscana. Non è più tempo di divisioni o di battaglie di testimonianza che, come abbiamo visto alle Politiche, hanno soltanto l’effetto di indebolire il centrosinistra e impedire alla sinistra di avere adeguata rappresentanza. Perché non provare a replicare, invece, quanto fatto per le Europee: una lista unica, aperta e plurale, soprattutto oggi che stanno accadendo molti cambiamenti nel nostro campo?”.