Toscana, 167 casi nuovi e altri 17 morti

In Toscana altri 167 nuovi casi positivi per Coronavirus – superato il ‘muro’ degli 8.000 (totale 8.110) – e altri 17 decessi (totale ora va a 602). Ma si registrano anche 180 nuove guarigioni, tra cliniche e virali, nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Regione col consueto report giornaliero. Attualmente i casi positivi sono 6.583, al netto di deceduti e guariti. La letalità arriva al 7,4%. Calano le persone ricoverate in ospedale che oggi sono 1.105, 48 in meno su ieri, di cui 207 in terapia intensiva (6 meno rispetto a ieri). I ricoverati sono il 17,4% del totale dei casi positivi (media Italia, 28%). I tamponi effettuati hanno raggiunto quota 96.231, 4.091 quelli analizzati oggi. Inoltre le persone totali guarite salgono a 925: 471 clinicamente guarite e 454 guarite virali, a tutti gli effetti perché negative in due esami consecutivi. Sono 5.478 le persone in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o che sono prive di sintomi (+18).