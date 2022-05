Nell’ultimo fine settimana di maggio torna MineraLuserna , la rassegna mineralogica di Luserna San Giovanni , organizzata dall’ a ssociazione di p romozione s ociale Sën Gian con il patrocinio della Città M etropolitana di Torino . Quelle di sabato 28 e domenica 29 maggio saranno due giornate aperte al grande pubblico degli appassionati di mineralogia, con un occhio di riguardo soprattutto ai bambini e ai ragazzi che costituiscono, fin dalla prima edizione organizzata nel 2016, i destinatari principali della manifestazione. È a loro che si è pensato organizzando una serie di lezioni gratuite nelle scuole , il cui contenuto è sintetizzato in un opuscolo pubblicato in francese e in italiano . Da quest’anno l’evento si sposta nell’unico spazio chiuso che è in grado di ospitare un crescente numero di espositori e si svolge in due giorni, al Palaghiaccio Olimpico “Cotta Morandini” di c orso Jacopo Lombardini 15 a Torre Pellice .

La rassegna mineralogica proporrà com’è tradizione i minerali di collezionisti provenienti da tutto il Nord Italia e dai paesi europei più vicini, come la Francia. Per quant o riguarda i laboratori, sarà nuovamente presente Silvio Bianco dell’ a ssociazione “Oro in Natura” , uno dei più qualificati cercatori italiani del metallo più prezioso , molto conosciuto anche all’ e stero, che consentirà ai bambini di cercare le pagliuzze d’oro nelle vasche predisposte dall’organizzazione. Ad ogni cercatore in erba sarà consegnata una provetta con qualche piccola pagliuzza. S aranno nuovamente disponibili la sabbiera per la ricerca dei fossili , il laboratorio di costruzione dei modelli molecolari curato dal professor Daniele Mazza e da Alessandro Costantini, lo stand di archeologia sperimentale proposto da Mauro Cinquetti, che illustrerà i suoi studi sull’età del bronzo.

S aranno presenti con i loro stand l’ Associazione Micromineralogica Italiana con una collezione di microminerali della Pietra di Luserna curata da Bruno Marello, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino , il Museo Astense di Geologia, Mineralogia, Arte mineraria e X-Cristallografia , il Museo Geologico Sperimentale del CAI di Giaveno , il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino , l’ Istituto Nazionale di Astrofisica , l’ Ente Parco Paleontologico Astigiano , Scoprimimiera e l’ Ecomuseo delle miniere della Val Germanasca . L’associazione Sën Gian proporrà due vetrine tematiche, che presenteranno alcuni tra i campioni più significativi trovati nelle miniere di Brosso e Traversella e la collezione mineralogica del compianto Stefano Mion , che i figli hanno donato all’associazione.

La mostra sarà aperta dalle 9 alle 19 in entrambi i giorni e l’ ingresso è libero. C ome tutte le manifestazioni organizzate dall’ a ssociazione Sën Gian, MineraLuserna rientra nel percorso di eventi che hanno ottenuto il riconoscimento di “Amici della Demenza”, promosso dalla Diaconia Valdese, in quanto accessibili anche a coloro che presentano sintomi iniziali della patologia mentale . Alle 11,30 di sabato 28 maggio è prevista un a diretta Facebook , curata dall’ a ssociazione Hari-L’Ora del Pellice, alla presenza de i Sindac i di Luserna San Giovanni e di Torre Pellice e di molti esperti di minerali e non solo.