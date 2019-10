Torna in Trentino l’Eurochocolate natalizio dal 12 al 15 dicembre

E’ già ora di pensare al Natale, soprattutto per i più golosi. Dal 12 al 15 dicembre in Trentino arrivano le delizie di Eurochocolate Christmas, con un ricchissimo programma di eventi: Choco Slalom Speciale, il Choco Slalom Gigante, la Choco Discesa Libera, e molto altro!

Dopo il successo della prima edizione, tanto buon cioccolato tornerà a invadere il suggestivo Comprensorio della Paganella in Trentino, pronto a ospitare, dal 12 al 15 dicembre 2019, la seconda edizione della golosa quattro giorni dedicata al Cibo degli Dèi. Quest’anno la dolcezza si moltiplica grazie alla coinvolgente Anteprima Eurochocolate Christmas, in programma nel weekend del 7 e 8 Dicembre, durante la quale i rifugi della Paganella Ski Area proporranno golose attività di intrattenimento a tema cioccolato.

L’evento, organizzato da Gioform, titolare del marchio e del format Eurochocolate, è promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Trentino Marketing, Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e dai Consorzi Turistici dell’Altopiano della Paganella, che raggruppa i Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore. Eurochocolate Christmas torna con un ricco programma di iniziative diffuse che animeranno le principali piazze, strutture ricettive e di intrattenimento del Comprensorio, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e biblioteche, ciascuna delle quali ospiterà appuntamenti a tema cioccolato.

Tra i principali attrattori, un originale PalaCioccolato, la maxi tensostruttura firmata Trentino Marketing e allestita ad Andalo, che accoglierà ogni giorno grandi e piccini all’insegna di imperdibili Cooking Show, attività ludico-didattiche riservate alle scuole e un originale Laboratorio Live di Bottoni in cioccolato. A sorprendere i visitatori, in questo caso, simpatiche postazioni di lavoro a forma di coloratissimi bottoni, oltre al Maxi Bottone di oltre 2 metri di diametro. il pubblico, dopo aver acquistato il proprio stampo, potrà colarvi il cioccolato e ottenere così i propri cioccolatini handmade, prodotti familiarizzando con le temperatrici e l’abbattitore in dotazione.

All’insegna dell’intrattenimento, che ben coniuga la passione per la montagna con quella per l’irresistibile Cibo degli Dèi, tante saranno le attività che consentiranno ai visitatori di portare a casa un goloso omaggio, cimentandosi in giochi tradizionali rivisitati a tema cioccolato: dalla ChocoTombola itinerante che vedrà il coinvolgimento di strutture ricettive e locali pubbici, al Choco Memory, passando per l’intramontabile Gira (la ruota) con Gusto! e per un’originale sfida a Choco Bowling. Imperdibile anche l’incontro ravvicinato con la Maxi Cornice alta 2 metri e realizzata con ben 400 kg di vero cioccolato, all’interno della quale il pubblico potrà farsi immortalare, assicurandosi un dolce ricordo dell’evento. Ad arricchire il programma di Eurochocolate Christmas 2019, tre nuove attività dedicate ai giovani amanti della montagna tra i 4 e i 12 anni: il Choco Slalom Speciale, il Choco Slalom Gigante e la Choco Discesa Libera.