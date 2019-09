Torna a Udine Friuli Doc 2019 con la tradizionale di cultura culinaria e artistica

Dal 12 al 15 settembre 2019 Udine diventa una vetrina per presentare e far conoscere il meglio della produzione enogastronomica e artigianale, artistica e culturale di una regione davvero unica.

A Udine, in Friuli Venezia Giulia, culla di sapori, cultura e tradizioni, dal 12 al 15 settembre 2019, torna Friuli Doc 2019, la kermesse enogastronomica più prestigiosa del nostro Paese. Un viaggio nel gusto e nei sapori più invitanti del Friuli Venezia Giulia, un vero e proprio mix di vini, vivande, vicende e vedute per conoscere ogni sfaccettatura di questa terra ricca ed ospitale. Friuli Doc festeggia quest’anno il suo 25esimo compleanno e per quattro giorni la città ospita le maestrie della produzione enogastronomica, artigianale, artistica e culturale del Friuli Venezia Giulia. Negli stand, nei chioschi, nelle piazze e nelle vie del centro di Udine, si potranno gustare i prodotti tipici friulani, dal prosciutto San Daniele e di Sauris al formaggio Montasio, dal frico ai cjarsons, dai vini alle grappe e molto altro ancora. Ma il cuore DOC della città si lascerà contaminare quest’anno anche dalla rappresentanza delle vicine Stiria, Carinzia, Istria slovena e croata, con il coinvolgimento diretto della minoranza italiana in Istria, estendendo così l’ospitalità e l’offerta dei prodotti oltre i confini della regione storico-geografica friulana.

Friuli Doc sarà così un crocevia di eccellenze dove il percorso del gusto verrà accompagnato dalla qualità dell’offerta culturale radicata nel territorio udinese e friulano. Mai come quest’anno si darà risalto alla proposta culturale per ridefinire un nuovo corso per questo importante appuntamento che affianchi alla presenza di ottimi vini e alle specialità agroalimentari tipiche di questa terra, una vastissima proposta in termini di iniziative culturali, convegni e concerti. Da qui l’importanza del contributo dell’Università degli Studi di Udine, di Promo Turismo Fvg, e quindi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che farà emergere gli aspetti che sono insiti nel nome della manifestazione: “Friuli Doc – Vini, vivande, vicende e vedute”. In questi quattro giorni Udine si affermerà Capitale delle eccellenze enogastronomiche, culturali ma anche turistiche. Sarà, infatti, l’occasione per scoprire i suoi gioielli, fra cui il Castello con il Salone del Parlamento, sede della prima assemblea legislativa della storia d’Europa risalente all’epoca del Patriarcato di Aquileia, i dipinti del Tiepolo, i maestosi edifici Liberty di Raimondo D’Aronco, la Loggia del Lionello, il romanico del Duomo, e respirare l’atmosfera unica delle vecchie osterie, ancora oggi quotidianamente frequentate. Un viaggio nei sapori più invitanti del Friuli Venezia Giulia, una combinazione di vini, vivande, vicende, vedute.. per conoscere ogni sfaccettatura di questa terra ricca e ospitale.