Torna a Trieste “Scienza e Virgola”, il festival della scienza e dei media

Dal 3 al 6 aprile un festival dedicato alla divulgazione scientifica organizzato dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.

Dal 2016 il Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della Sissa (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) organizza “Scienza e Virgola”, una rassegna dedicata all’editoria scientifica. Un festival dedicato alla divulgazione scientifica e ai mezzi di comunicazione, dai libri ai documentari, passando per i film. “Le proposte del mondo dell’editoria quando si parla di scienza, e come questa viene trasformata in un prodotto interessante”, sono i due obiettivi che la rassegna vuole raggiungere, come spiegato da Nico Pitrelli della Sissa. La quarta edizione di “Scienza e Virgola” si svolgerà dal 3 al 6 aprile 2019, e “a partire da quest’anno, va oltre i libri”, si legge nella presentazione dell’evento. “Grazie al coinvolgimento di importanti realtà culturali triestine, quali Bonawentura, Associazione Casa del Cinema e TriesteBookFest, la manifestazione si apre ad altri media e formati. Dall’ambiente all’astronomia, dall’impatto delle tecnologie sulla politica alle ultime scoperte sull’Universo, Scienza e Virgola propone un ampio cartellone di appuntamenti per raccontare la scienza: presentazioni di libri, laboratori per bambini, documentari e uno spettacolo teatrale innovativo e coinvolgente”.

Tutti gli eventi di “Scienza e Virgola” sono liberi e aperti. Si parte mercoledì 3 aprile alle 18, con la presentazione del libro “Stregati dalla luna. Il sogno del volo spaziale da Jules Verne all’Apollo 11”, di Maria Giulia Andretta e Marco Ciardi. Il giorno dopo doppio appuntamento, alle 17:30 e alle 21, rispettivamente con un evento dedicato a “Le simmetrie nell’arte e nella scienza” moderato dal giornalista scientifico Fabio Pagan, e più tardi con la proiezione del film “Una scomoda verità 2 – An inconvenient sequel: Truth to power”, in versione originale con sottotitoli in italiano. La giornata del 5 aprile riserva al pubblico altri due eventi, la presentazione del libro “Perché è difficile prevedere il futuro. Il sogno più sfuggente dell’uomo sotto la lente della fisica” e la proiezione del film “Il complotto di Černobyl’ – the Russian woodpecker”. Sabato 6 aprile, invece, la giornata sarà intensa e ricca di appuntamenti a partire dalla mattina. Il programma completo, con tutti i dettagli di ospiti e moderatori, è consultabile QUI.