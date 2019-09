TooGoodToGo: nasce l’app contro lo spreco di cibo

Arriva in Italia TooGoodToGo, l’app che ti aiuta a non sprecare il cibo.

Troppe volte è successo di avere dle cibo avanzato e di non sapere cosa farsene. Dopo il debutto in altri paesi, arriva anche a Roma l’app TooGoodToGo, l’app per non prescare il cibo.

L’assunto di base è che un terzo del cibo prodotto nel mondo verrà sprecato. Per evitarlo, l’app mette insieme la domanda di chi ha bisogno di cibo e di quei negozianti che rischierebbero di buttarlo perché invenduto.

Il funzionamento è molto semplice. Si scarica l’app sullo smartphone e ci si geolocalizza. A questo punto To GoodToGo individua le botteghe che hanno il cibo invenduto.

A questo punto il cliente la seleziona e va a ritirare la sua Magic Box, una scatola del costo tra i 2 e i 6 euro, che contiene ogni girono un prodotto diverso.

Non si può infatti prevedere in anticipo cosa avanzerà. Tuttavia, in caso di intolleranze, potrà essere indicato al momento dell’ordine.

Tra gli esercizi che hanno aderito ci sono: Eataly, alcuni box del mercato di Testaccio, Gianfornaio, Pane e Tempesta, Fornaretto di Trastevere, Sforno, Lumiere, Caffè Ripetta, pasticceria Palmieri, Bottega del Grano, Frontoni, Hangout, Matrem.

Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go, ha spiegato fiero: “Too Good To Go sta portando la sostenibilità e l’economia circolare sulle tavole degli italiani e adesso anche a Roma sarà possibile ridurre lo spreco alimentare in maniera semplice ed efficace”.