Toner e cartucce per la stampante: quale scegliere per delle stampe perfette e un dispositivo duraturo

È evidente che in tutti i luoghi di lavoro, la stampante rappresenti un dispositivo irrinunciabile per stampare ogni genere di documento come missive, lettere, comunicazioni, fatture, offerte, contratti, progetti e così via. Quando si parla della stampante, è indispensabile ricordare che bisogna sempre avere a portata di mano il toner o la cartuccia per evitare che la stampante rimanga senza inchiostro. Nel momento in cui occorre scegliere quale toner o cartuccia ordinare, possono sorgere diversi dubbi in merito a quale sia la soluzione migliore cioè il toner originale, la cartuccia compatibile oppure quella rigenerata. È quindi giunta l’ora di fare un po’ di chiarezza quale sia la soluzione migliore.

Toner originali: che cosa sono

Nel momento in cui parli di toner originale per la stampante, fai riferimento a un prodotto consumabile che è però stato realizzato dalla stessa casa madre della tua stampante. Significa che sono perfettamente compatibili con la stampante che usi in ufficio oppure a casa.

Gli aspetti che caratterizzano un toner originale sono due: la testina di stampa abbinata a un chip e l’inchiostro nel serbatoio. Un toner o una cartuccia originale hanno entrambi questi elementi di qualità che permettono alla stampante di funzionare al massimo e garantire le più alte prestazioni.

La testina di stampa e il chip prodotti dalla casa madre sono perfettamente compatibili con la tua stampante perciò non hai problemi durante l’installazione e non perdi tempo. Inoltre, l’inchiostro utilizzato nelle cartucce originali è di altissima qualità garantendoti stampe perfette ogni singola volta.

Tutte queste attenzioni non fanno altro che aumentare la durata della tua stampante e ridurre l’usura. In altre parole, quando scegli toner e cartucce originali, non fai altro che allungare la vita utile del dispositivo che utilizzi in ufficio. Quando l’uso della stampante è intensivo, diventa importante scegliere le migliori cartucce e toner in circolazione cioè quelli originali.

Sebbene abbiano un costo maggiore rispetto a quelle compatibili, cioè quelle non originali ma che si possono installare su più marche e modelli, si tratta di una spesa che vale la pena sostenere perché maggiormente affidabili e di qualità nettamente superiore.

Cartucce rigenerate: quali sono le differenze

Quando invece si fa riferimento a una cartuccia rigenerata, si tratta di un materiale diverso per la stampante. Non è né originale né compatibile ma una soluzione intermedia. Nel momento in cui hai esaurito il toner della tua stampante, puoi rimuovere la cartuccia originale che viene rigenerata cioè ricaricata con polvere o inchiostri in base al tipo di stampante in uso.

Si tratta di una soluzione molto valida che assicura la massima compatibilità tra la cartuccia e la stampante poiché entrambe realizzate dalla stessa casa madre. Tuttavia, a cambiare è l’inchiostro o la polvere all’interno che sono ricaricati da centri specializzati che ne garantiscono la qualità, sebbene non sia esattamente paragonabile a quella del prodotto originale.

Tuttavia, la cartuccia rigenerata consente di risolvere alcuni problemi di tipo ambientale legati allo smaltimento dei toner esausti.