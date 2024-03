“Tolleranza Zero: Operazione di Controllo a Campobasso per Sicurezza e Legalità”

Nel costante impegno per garantire la sicurezza e la legalità nel centro urbano, i Carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo massiccio nella città di Campobasso. Durante la serata odierna, un’ampia attività di verifica ha coinvolto 76 persone e 34 veicoli, rappresentando un importante passo avanti nella lotta contro le attività illegali e la criminalità.

Le pattuglie a piedi dei militari hanno inizialmente perlustrato le strade, per poi istituire posti di blocco strategici nel centro cittadino, dimostrando la loro versatilità e determinazione nel mantenere un alto livello di vigilanza. Zone come Villa Flora, Via Palombo, Corso Bucci, “Città nella Città”, Largo San Leonardo, Via Ziccardi e Via Sant’Antonio Abate sono state attentamente monitorate al fine di coprire ampi settori del tessuto urbano.

L’operazione ha visto la mobilitazione di 16 militari e 6 automezzi, evidenziando la capacità di risposta e l’efficienza dell’Arma dei Carabinieri. Durante i controlli sono stati presi in esame anche cittadini extracomunitari impiegati in cantieri nel centro storico, portando all’individuazione di irregolarità che saranno oggetto di ulteriori accertamenti e, se necessario, sanzioni o denunce.

Questa serata di interventi si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione, volta non solo a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche a preservare l’integrità del centro cittadino.

I cittadini di Campobasso possono fare affidamento sulla costante e attiva presenza delle forze dell’ordine, le quali, con queste operazioni, confermano il loro impegno per una città più sicura e rispettosa delle leggi.