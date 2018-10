Tiziano Renzi lascia il mondo degli affari

Il padre dell’ex premier Matteo Renzi ha deciso di ritirarsi dal mondo degli affari.

Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, dopo essere stato indagato per la vicenda Consip, ha deciso di uscire dal mondo degli affari.

“Mi arrendo, lascio ogni incarico, vado in pensione e tra un’udienza e l’altra farò il nonno. Può sembrare strano che decida di arrendermi proprio oggi, ma c’è un perché.

Dal 2014 la mia vita è cambiata. Ho conosciuto il dolore di chi viene accusato, sa di essere innocente, eppure è su tutte le prime pagine. Sto collezionando archiviazioni di indagini contro di me e condanne in sede civile per chi mi ha diffamato. Ma serviranno ancora molti anni. Purtroppo i tempi del business sono diversi dai tempi della giustizia.

La mia azienda è stata accusata ingiustamente e ha perso clienti importanti. Dunque per garantire il posto di lavoro ai collaboratori ho deciso di farmi da parte e vendere la società. Me ne vado a testa alta. Devo andarmene per rispetto a chi lavora con me”.Mi arrendo, lascio ogni incarico, vado in pensione e tra un’udienza e l’altra farò il nonno”. Con queste parole, Tiziano Renzi si ritirerà dal mondo degli affari per dedicarsi a fare il nonno a tempo pieno.