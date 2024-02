Tito, Finalista per il Titolo di Capitale del Libro 2024

La Città che Legge Aspira alla Prestigiosa Designazione Nazionale

Candidatura Eccellente

Il comune di Tito, già insignito del titolo di “Città che legge”, ha raggiunto la fase finale per diventare la “Capitale del Libro 2024” a livello nazionale. Questa prestigiosa designazione è la naturale evoluzione di due anni consecutivi di impegno nel promuovere la lettura.

Città che Legge: Un Riconoscimento Meritato

Il titolo di “Città che legge” è un riconoscimento di merito assegnato ai comuni che si distinguono nella promozione della lettura, contribuendo positivamente alla qualità della vita individuale e collettiva. Tito, con il suo impegno continuo, ha dimostrato di meritare questo titolo.

La Corsa per il Titolo Nazionale

Il comune lucano ha sfruttato il riconoscimento di “Città che legge” per presentare la sua candidatura al prestigioso titolo di “Capitale del Libro 2024” a livello nazionale. L’attesa per la decisione ministeriale è palpabile, e Tito è in trepidante attesa.

Parola del Vicesindaco e della Presidente di Sotto il Castello

Per saperne di più sulla candidatura e sulle aspettative di Tito, abbiamo intervistato il vicesindaco Fabio Laurino e Giulia Viggiani, presidente di Sotto il Castello. Quest’ultima è parte integrante delle associazioni che hanno contribuito alla redazione del dossier di candidatura.

Podcast: Voce delle Aspettative

Se vuoi conoscere nel dettaglio le prospettive e le aspettative di Tito riguardo al titolo di “Capitale del Libro 2024”, non perderti il podcast. Scopri direttamente dalle voci autorevoli del comune lucano cosa significa per loro aspirare a un riconoscimento così prestigioso.

In conclusione, Tito si posiziona con forza e determinazione nella corsa per diventare la “Capitale del Libro 2024”. Un riconoscimento che, se ottenuto, confermerebbe ulteriormente il suo impegno nella promozione della cultura e della lettura.