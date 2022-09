Testo unico sullo sport, primo ciclo di audizioni in commissione

Iniziata la fase di ascolto delle associazioni e delle federazioni sportive. La presidenza: tempi stretti per approvare la proposta entro la legislatura.

06/09/2022 – Ampio consenso e un vero e proprio plauso al lavoro fatto dalla commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale, nella redazione del testo unificato sullo sport, nato da tre differenti proposte. In estrema sintesi questo il quadro emerso dal primo ciclo di audizioni, con 19 interventi di enti sportivi, come il Coni e il Comitato regionale paralimpico, di federazioni e associazioni.

Molti gli spunti arrivati per “migliorare un testo già importante”, come è stato affermato da più parti: centrale la questione della prevenzione e della funzione di cura dello sport, come quella dell’impiantistica, della promozione e del rapporto con le scuole.

Chiudendo la seduta, dopo l’intervento delle consigliere che hanno spiegato il senso della proposta e del lavoro fatto, la presidenza ha invitato a inviare contributi scritti entro la fine della settimana, in maniera da poter procedere con l’esame del testo, con l’obiettivo di riuscire ad approvare la proposta prima della fine della legislatura. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio