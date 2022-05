(REGFLASH) Pescara, 4 mag. – Via libera all’avviso che finanzia iniziative e progetti di rilevanza regionale previsti dall’art. 5 del codice del Terzo settore. Si tratta, in particolare, di iniziative che hanno l’obiettivo di cancellare forme di povertà, di ridurre le disuguaglianze e di rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi e sicuri, avendo come punto di riferimento le categorie più fragili della società. Insomma, tutto il mondo intorno al quale ruota l’attività principale del Terzo settore che nel periodo dell’emergenza sanitaria è stato punto di riferimento delle categorie più deboli. Sul piatto dei finanziamenti ci sono 600 mila euro che verranno assegnati a quei progetti e a quelle iniziative che riescono a dare risposte concrete ai bisogni delle categorie più svantaggiate.