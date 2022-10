Terremoto giudiziario Regione Basilicata: scarcerato Piro (FI)

Venerdì 14 ottobre 2022 – Dopo l’interrogatorio di garanzia del 10 ottobre scorso, stamani il gip di Potenza Antonello Amodeo ha disposto gli arresti domiciliari per Francesco Piro (ex capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Basilicata) in carcere dal 7 ottobre scorso nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Lo ha reso noto all’ANSA il difensore di Piro, l’avvocato Sergio Lapenna. Sempre il 7 ottobre scorso, Piro ha fatto protocollare dallo stesso Lapenna le sue dimissioni da consigliere regionale.