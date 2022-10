Terremoto giudiziario in Basilicata | Coinvolti amministratori regionali. Perquisita l’abitazione del Presidente Bardi

Venerdì 7 ottobre 2022 – Un vero terremoto giudiziario sta coinvolgendo da alcune ore politici, amministratori regionali nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza che interesserebbe la costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro.

Squadra Mobile e Carabinieri stanno eseguendo provvedimenti disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari, Salvatore Pignata.

Gli investigatori hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, altre sono in corso negli uffici regionali di via Verrastro e all’ospedale San Carlo, il cui direttore Generale, Giuseppe Spera, è agli arresti domiciliari

Arrestato il capo gruppo alla Regione di Forza Italia, Francesco Piro. Per l’assessore regionale Francesco Cupparo disposto il divieto di dimora a Potenza.

Nell’inchiesta coinvolto anche l’ex assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone che ha l’obbligo di dimora a Policoro.

Altri amministratori sono coinvolti nell’inchiesta.

Segue aggiornamento.