Terracina, madre arrestata per maltrattamenti ai danni della figlia

Svariate aggressioni da parte di una 49enne nei confronti della giovane figlia

La Polizia ha posto in arresto una madre di 49 anni che si è resa responsabili negli ultimi mesi, di svariate aggressioni a carico della figlia di 29 anni.

Per lei era stato già disposto il divieto di avvicinamento e l’allontanamento, nonostante ciò però la donna ha violato le prescrizioni imposte ed ha aggredito la figlia, picchiandola.

L’imprenditrice 49enne però è stata colta sul fatto dal padre della giovane, mentre stava rientrando in casa; l’uomo ha quindi immediatamente allertato il 113.

Gli agenti hanno poi rintracciato la donna che nel frattempo aveva cercato di darsi alla fuga ed è stata quindi arrestata nella flagranza del reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida; la 29enne è stata trasportata in ospedale per la medicazione delle ferite. La prognosi è di 10 giorni.