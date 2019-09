TERRACINA (LT): ESEGUITA ORDINANZA DELL’A.G., ARRESTATO UN 59 ENNE.

il 10 settembre 2019, alle ore 09,20 circa, in terracina (lt), militari della stazione del luogo, in ottemperanza all’ordinanza di esecuzione di pene concorrenti emessa dalla procura della repubblica presso il tribunale di parma, traevano in arresto un 59 enne p.m. di roma, dovendo scontare la pena residua di anni 5, mesi 5 e giorni 16 di reclusione per i reati di tentata estorsione, ricettazione e falsità materiale commessa da privati.

il prevenuto, espletate le formalità di rito, verrà associato presso la casa circondariale di latina.