Terracina, 14 giugno 2019: Korian Residenza Villa Azzurra festeggia 10 anni con un evento speciale aperto alla cittadinanza

Terracina (LT), 13 giugno 2019 – Personalizzazione del percorso terapeutico e assistenza specialistica, ma soprattutto, positive care e capacità di ascolto delle specifiche esigenze degli anziani e delle loro famiglie. Sono questi i tratti distintivi che hanno fatto di Korian Residenza Villa Azzurra un punto di riferimento sul terrritorio negli ultimi dieci anni. Per celebrare il decimo anniversario della RSA Villa Azzurra, Korian Italia,azienda specializzata nei servizi e nell’assistenza per l’invecchiamento di qualità, ha organizzato per venerdì 14 giugno un evento speciale, che si svilupperà in diversi momenti.

Il Symposium: “Il Care oltre la cura“

Ad aprire l’evento, sarà la tavola rotonda “Il Care oltre la cura“, che si terrà all’interno della Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale a partire dalle ore 16.00 e che vedrà come speaker d’eccezione Aladar Bruno Ianes, Direttore Medico di Korian Italia, e Cristina Palmacci, Responsabile Medico Korian Residenza Villa Azzurra.

Le iniziative in Piazza Domitilla

Dopo la conferenza in Comune, Piazza Domitilla ospiterà, a partire dalle ore 17.30, stand informativi dedicati ai progetti e alle attività svolte all’interno della struttura. Presso lo stand clinico “Abbi cura di te“, dedicato alla campagna di prevenzione per un invecchiamento in buona salute, il personale infermieristico e socio-assistenziale effettuerà controlli gratuiti dei principali fattori di rischio, il cui regolare monitoraggio è fondamentale per un invecchiamento in buona salute: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, circonferenza addominale e BMI – Body Mass Index o Indice di Massa Corporea. Lo staff rilascerà anche un utile vademecum di consigli. Qualche esempio? Mantenere allenati mente e corpo con regolare attività fisica; coltivare relazioni sociali e interessi; mangiare sano, privilegiando frutta e verdura di stagione.

Infine, la manifestazione vedrà la chiusura del progetto “Identità terracinese in divenire: due generazioni a confronto“

realizzato da Villa Azzurra insieme agli studenti e agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milanidi Terracina. Seguirà la lettura della favola “Il serpente del lago“, scritta da un ospite della residenza e tratta dal libro “Nonno, mi racconti una fiaba?“, realizzato da Korian ed edito da Gribaudo IF – Idee Editoriali Feltrinelli. A conclusione dell’evento seguirà un momento di intrattenimento musicale e aperitivo.

Dieci anni di Positive Care

Korian Villa Azzurra garantisce un’offerta completa di servizi per le persone anziane e fragili, che comprende:

la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale):

una struttura dotata di trenta posti letto, suddivisi in due nuclei;

l’Hospice (Unità di Cure Palliative Residenziale e Domiciliare):

un’unità di cure palliative strutturata per rispondere alle esigenze assistenziali, cliniche, psicologiche del paziente oncologico o affetto da malattia degenerativa in fase terminale, in grado di accogliere fino a dieci persone in regime residenziale e di offrire assistenza a quaranta pazienti al loro domicilio.

il Poliambulatorio specialistico:

in grado di offrire al territorio molteplici prestazioni in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Regionale, nonché una vasta gamma di prestazioni in regime privato.