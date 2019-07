Terni, ordinanza antialcol valida anche a Ferragosto

L’ordinanza antialcol sarà valida fino al 17 agosto, per tutelare il quieto vivere dei residenti anche nell’animatissima serata di Ferragosto.

Rischiano dagli 80 ai 480 euro di multa coloro che non rispettano l’ordinanza antialcol firmata dal sindaco di Terni Leonardo Latini ed estesa fino a dopo Ferragosto. Il provvedimento, valido già dal 19 luglio, vieta la vendita di alcol dalle 22 alle 24 il venerdì e il sabato e ora che è stata estesa anche nelle serate di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto (per le sole attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio). titolari o dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza, è vietata la somministrazione di alcol dalle 22 alle 3 delle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Per Ferragosto, invece, niente alcol dalle 22 alle 3 della notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, e allo stesso orario nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16. Resta consentita la vendita di alcol negli esercizi pubblici, premesso che i gestori adottino le misure necessarie per controllare che la situazione non sfugga di mano.

Il provvedimento vale per le aree delimitate dal perimetro di via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E. Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito.