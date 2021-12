Tentato omicidio in Alto Adige, convalidato arresto

L’uomo, di 47 anni originario della provincia di Lecce, nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe accoltellato durante una lite il commercialista di Laives Walter Pisetta, di 66 anni, che si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Maurizio. Secondo gli inquirenti all’origine dell’aggressione ci sarebbe un movente economico. Casciaro, di recente, ha infatti lavorato per un breve periodo per conto di Pisetta, effettuando i tamponi Covid presso un salone di bellezza gestito dal commercialista in centro a Bolzano: a fine novembre i carabinieri, durante un controllo, avevano però trovato e sequestrato, nel salone, quasi mille kit per effettuare i tamponi, kit considerati irregolari in quanto non omologati.