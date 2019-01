Tenta una rapina, cassiera risponde: “La cassa è chiusa”

Sventata una rapina in banca grazie alla cassiera e alla stupidità del ladro.

Un uomo entra in banca e dice: “Questa è una rapina, mi dia i soldi”. La commessa gli risponde: “Non è possibile, la cassa è chiusa”. Il ladro risponde: “Ah, peccato” e se ne va.

No, non è una barzelletta che non fa ridere, ma quello che è successo davvero in provincia di Rovigo, alla Cassa di Risparmio del Veneto di Ficarolo.

Per gli esperti di cinema potrebbe sembrare una citazione del famoso film di Woody Allen ‘Prendi i soldi e scappa’.

L’uomo è entrato nella banca con il volto travisato dagli occhiali e si è avvicinato alla cassiera con aria circospetta e gli ha detto esattamente “Stia calma e metta i soldi in questa borsa, questa è una rapina”. Ammirevole la prontezza di spirito della donna che gli ha risposto: “La cassa è chiusa”.

A quel punto il ladro ha provato a guadagnare la via di fuga aprendo la porta antipanico. Peccato cha la cassiera lo abbia redarguito dicendo: “No, non da quella porta altrimenti scatta l’allarme”.

Così il ladro è uscito dalla porta da cui è entrato, con la coda tra le gambe.