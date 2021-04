Tenta rapina a ragazza ma le ruba una scarpa, arrestato

Un ventiquattrenne italiano residente in Valle d’Aosta è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver tentato di rapinare in strada una ventinovenne.

I fatti sono avvenuti in pieno giorno nel marzo scorso, in via Monseigneur des Sales, ad Aosta.

La polizia ha ricostruito che il giovane, dopo aver attirato l’attenzione della donna con una scusa banale, le ha afferrato con forza la caviglia sinistra, facendola cadere a terra. Quindi le ha strattonato il polso ed il braccio destro nel tentativo di sfilarle un anello con diamante. Le urla della vittima hanno però attirato l’attenzione dei passanti, facendo desistere il rapinatore. L’uomo tuttavia, fa sapere la questura di Aosta, “prima di darsi alla fuga, si impossessava di una scarpa della giovane, precisamente una scarpa con tacco decolleté”.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna, gli investigatori della squadra mobile hanno ricostruito il tragitto dell’uomo, prima e dopo la rapina. Così hanno individuato il responsabile, “che ha poi ammesso di essere stato attirato dalle scarpe della ragazza e che d’istinto ha deciso di seguirla per impossessarsene”.

Considerate “le modalità violente dell’aggressione, aggravate dall’incapacità di trattenere i propri impulsi, finalizzati anche a soddisfare istinti di natura sessuale, nonché dall’elevata possibilità di reiterazione di condotte analoghe”, l’uomo è stato arrestato in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip, su richiesta della procura.