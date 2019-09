Tenta furto moto in via Ungaretti, arrestato

Nella tarda serata di martedì 24 settembre 2019 in via Ungaretti a Pra’ i carabinieri della locale stazione hanno bloccato un giovane mentre tentava di asportare un ciclomotore, regolarmente parcheggiato lungo la via.

Il malvivente, identificato in un genovese di 31 anni gravato da numerosi pregiudizi di polizia, al termine dei dovuti accertamenti è stato arrestato per furto aggravato.

Questa mattina l’uomo è stato processato con rito direttissimo.