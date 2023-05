L’Istat rende disponibile l’aggiornamento al 2021 della serie storica delle statistiche meteoclimatiche di precipitazione e temperatura per i 109 Capoluoghi di Provincia e la Normale Climatologica 1981-2010. Sono rilasciati Indicatori di temperatura media annua e precipitazione totale annua e Indici di estremi meteoclimatici calcolati con dati giornalieri di stazioni termo-pluviometriche ubicate nelle città. Gli Indicatori 2021 sono confrontati con i valori medi del decennio 2006-2015 per ciascun capoluogo. Grazie alla disponibilità di serie storiche di dati ampie, per i Capoluoghi di Regione gli indicatori annuali sono confrontati anche con i valori medi dei trentenni climatologici 1981-2010 e 1971-2000 (Normali Climatologiche CLINO) per calcolare le anomalie climatiche, misure dei cambiamenti climatici.

Nel 2021, la temperatura media annua dei 109 Capoluoghi di Provincia (calcolata come media dei valori rilevati nelle stazioni meteorologiche osservate) è pari a circa +15,6°C, valore in linea con quello medio del decennio 2006-2015. Sono 49 le città interessate da un aumento della temperatura media rispetto a tale decennio, in testa Catania (+2,1°C) seguita da Enna (+1,3), Agrigento e Caltanissetta (+1,1) e Forlì (+1). Per i Capoluoghi di Regione, nel 2021 la temperatura media (15,5°C) registra un’anomalia positiva sul valore climatico 1981-2010 (+0,6°C) e su quello 1971-2000 (+1°C). Rialzi della temperatura sia minima che massima determinano l’aumento della temperatura media, che segna anomalie positive per tutte le 21 città, più alte per Roma (+1,6°C), Perugia (+1,2), Catanzaro (+1,1), Milano e Bologna (+1).

Gli Indici di estremi meteoclimatici di temperatura mostrano nel 2021 aumenti per quasi tutti i Capoluoghi di Provincia, dove in media i giorni estivi sono 120 (+4 rispetto al periodo 2006-2015) e 44 le notti tropicali (+ 6 sul decennio osservato). L’aumento delle notti tropicali interessa 84 città, in particolare Oristano (+40 notti), Catania e Siracusa (+28), Cagliari, Brindisi e Enna (+23). Per i Capoluoghi di Regione, i giorni estivi (in media 114 nel 2021) segnano un’anomalia rispetto al CLINO 1981-2010 di circa +13 giorni, mentre le notti tropicali (salite a 54) mostrano anomalie più alte per Napoli (+37 notti), Milano (+34), Roma (+24) e Cagliari (+23). L’indice onde di calore (8 giorni in media fra i Capoluoghi di Regione) registrano le anomalie più elevate per Roma (+40 giorni), Catanzaro (+17) e Bari (+13).

Nell’ultimo anno rilevato, la precipitazione totale annua dei 109 Capoluoghi di Provincia, in media pari a 746 mm, segna un calo di -119,4 mm sul valore medio 2006-2015. Diminuzioni rispetto a tale decennio si rilevano per 85 città, più alte a Verbania (-498,6 mm), Cremona (-412,5) e Rimini (-401,1). Fra le 20 città con differenze positive, in testa Benevento (+261,9), Lucca (+254,1) e Campobasso (+248,8). Per i Capoluoghi di Regione, la precipitazione totale è in media 708,8 mm (-88,5 mm sul valore medio 2006-2015): quasi tutte le città esaminate sono colpite da diminuzioni, in particolare Bologna (-311,4 mm), Trieste (-261,4), Milano (-238). L’anomalia di precipitazione 2021 rispetto al valore climatico 1981-2010 risulta in media negativa, pari a -34,3 mm (-55,8 mm calcolata sul CLINO 1971-2000), più alta per Bologna (-311,5 mm), Trieste (-281,9) e Milano (-254,3).

Per i 109 Capoluoghi di Provincia, nel 2021 i giorni senza pioggia sono in aumento di +5 rispetto al valore medio 2006-2015 (281 giorni). I giorni consecutivi senza pioggia sono in media 26 (in linea con il valore medio 2006-2015), più numerosi per Napoli (19 giorni), Cagliari (12), Campobasso e Trieste (9).

