Tecnologie di estrusione nell’Industria 4.0: Bausano amplia l’offerta

Sempre alla ricerca di soluzioni innovative per assecondare le richieste dell’Industria 4.0, la nota azienda Bausano, leader nella progettazione e produzione di linee di estrusione per la lavorazione delle materie plastiche, ha ampliato ulteriormente la sua offerta. L’obiettivo ultimo è quello di incrementare la durata degli impianti, aumentandone le prestazioni ma nel contempo garantendo il massimo risparmio energetico. Scopriamo allora insieme quali sono le nuove proposte, illustrate con grande ricchezza di dettagli sul sito di Bausano.

Estrusori Bivite serie MD

Le serie di estrusori bivite MD Plus e MD Nextmover rappresentano le soluzioni più all’avanguardia nel settore dell’estrusione delle materie plastiche in quanto sono in grado di garantire una maggior durata dell’impianto, associata a prestazioni ulteriormente incrementate e ad un notevole risparmio energetico. In particolare, gli estrusori bivite MD Nextmover sono dotati di sistema Smart Energy e degli innovativi motori I.E.4, che associati al Digital Extruder Control 4.0 consentono di ridurre il dispendio energetico del 35%. Parliamo dunque di soluzioni in grado di offrire il massimo delle prestazioni ma di ottimizzare al meglio le risorse, riducendo i costi di produzione nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale. A rendere uniche queste linee di estrusione firmate Bausano però è anche la possibilità di personalizzare ogni singolo dettaglio, in modo da eliminare qualsiasi criticità e raggiungere standard qualitativi superiori.

Estrusori Monovite Serie E-GO

Per quanto riguarda la gamma di estrusori monovite, con la Serie E-GO Bausano si apre ai modelli dell’Industry 4.0 integrando tecnologie di ultima generazione come il Digital Extruder Control 4.0 e lo Smart Energy System. Questi estrusori, adatti alla lavorazione di svariati materiali tra cui PVC, HDPE, LDPE, PE, WPC, PLA, PO, si prestano a innumerevoli applicazioni nel campo dell’edilizia e del design. Il tutto, con la grande possibilità di personalizzazione che l’azienda continua ad offrire, per assecondare le necessità delle varie industrie del futuro.

Estrusori Bivite da laboratorio

La gamma di estrusori dell’azienda contempla anche lo speciale Bausano MD 30: strumento perfetto per quelle aziende che necessitano di effettuare un’analisi dei prodotti ed di eseguire test pilota di laboratorio sui piccoli quantitativi di materiale. L’estrusore bivite MD 30, grazie al Digital Extruder Control 4.0 integrato, è l’ideale per le operazioni di campionamento e di test perché offre numerose funzionalità di ultima generazione. È infatti possibile monitorare i parametri di estrusione in real time, sincronizzare in automatico mediante programmazione le operazioni di produzione, manutenzione e diagnostica, salvare la configurazione ed i parametri selezionati. Un altro strumento, dunque, indispensabile nell’ottica dell’Industry 4.0.

Coestrusori di varie misure per tutte le esigenze

Il catalogo di Bausano si amplia inoltre grazie alla presenza di una notevole gamma di coestrusori, adatti per la lavorazione di tutti i materiali termoplastici e montabili su differenti supporti per ridurre al minimo l’ingombro e massimizzare lo spazio. Grazie ai coestrusori è possibile combinare due materiali differenti in un prodotto finito, riducendo i costi, gli scarti ed il numero di passaggi. Una soluzione sempre più adottata soprattutto in ambito medicale, che offre notevoli vantaggi anche in ottica futura.