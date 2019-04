Tecnologia per proteggere il patrimonio storico, convegno a Matera

L’evento si terrà giovedì 4 e mercoledì 5 aprile: ancora aperte le iscrizioni per il convegno sulla “Tecnica a neutralizzazione di carica”.

A partire da domani, giovedì 4 aprile, e fino a venerdì 5, si terrà nell’auditorium ‘Gervasio’ di Matera un evento sulle “Tecnologie per il recupero del costruito”. Il focus verterà sulle “Umidità nelle costruzioni: diagnosi e metodi di intervento. Dal Taglio Meccanico alla Tecnica a Neutralizzazione di Carica”. Inizio dei lavori alle 9.30, e per iscriversi è necessario registrarsi online nell’apposita piattaforma . Il convegno, realizzato dal Comune di Matera in collaborazione con Matera 2019 Open future e l’Università della Basilicata, sarà sostenuto da “un partenariato accademico che coinvolge anche le Università di Ferrara, Napoli, Padova, del Salento e il Politecnico di Torino”.