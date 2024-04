Tariffe Assistenza Specialistica: Proroga Fino alla Fine dell’Anno

Soddisfazione per la Proroga delle Tariffe di Assistenza Specialistica

La Regione Piemonte accoglie con favore la decisione del Ministero della Salute di prorogare al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Motivazioni della Proroga e Intenzioni della Regione

La proroga è stata richiesta dalle Regioni per consentire una completa revisione delle tariffe e garantire una transizione graduale al nuovo tariffario. L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha espresso apprezzamento per la disponibilità del ministro Schillaci e assicura l’impegno della Regione Piemonte nell’analizzare attentamente la valorizzazione delle prestazioni per correggere eventuali errori.

Criticità Segnalate dalla Regione Piemonte

Dal 2023, la Regione Piemonte ha evidenziato numerose criticità nel nuovo tariffario, sia di natura informatica che economica. L’obiettivo è garantire una valorizzazione adeguata delle prestazioni sanitarie per difendere e valorizzare l’offerta sanitaria regionale.

Impegno per una Valutazione Tecnica Approfondita

La Regione Piemonte si impegna a collaborare attivamente con il Ministero della Salute per valutare attentamente la valorizzazione delle tariffe e correggere eventuali errori. L’obiettivo è garantire un sistema tariffario equo ed efficiente che soddisfi le esigenze dei cittadini piemontesi.

Conclusioni: Tutela dell’Offerta Sanitaria Regionale e dei Cittadini

In conclusione, la proroga delle tariffe di assistenza specialistica rappresenta un passo importante per garantire la qualità e l’accessibilità dei servizi sanitari in Piemonte. La Regione si impegna a difendere e valorizzare l’offerta sanitaria regionale, assicurando la tutela dei cittadini e la qualità dell’assistenza medica.