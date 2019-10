Tangenziale Est: la demolizione entra nel vivo

Il tratto di Tangenziale Est che verrà demolito, Roma, 5 agosto 2019. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Entra nel vivo la demolizione della Tangenziale Est, lo annuncia la sindaca Virginia Raggi su Facebook.

La sindaca Virginia Raggi ha annunciato oggi su Facebook che si è entrati nella fase cruciale della demolizione della Tangenziale Est. “Abbattiamo la Tangenziale Est! È iniziata la fase di demolizione vera e propria della sopraelevata davanti alla stazione Tiburtina.

Mi sono recata sul cantiere, insieme all’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, all’assessore ai lavoro pubblici del II Municipio Gian Paolo Giovannelli e ho potuto constatare che il progetto sta entrando nel vivo. I lavori in realtà vanno avanti da due mesi, che sono serviti per svolgere tutte le indagini preliminari previste dalla legge. Il cantiere non è mai stato fermo, come purtroppo hanno sostenuto i soliti polemisti cercando di allarmare inutilmente i cittadini.