Tampone gratuito in Liguria per chi non può fare vaccino

Il sistema sanitario della Regione Liguria introdurrà il ‘tampone gratuito’ per chi non può fare il vaccino anti covid. Lo prevede un ordine del giorno presentato dal gruppo Pd-Articolo Uno e approvato all’unanimità dal Consiglio regionale.

“L’obiettivo è garantire la gratuità dei tamponi ai soggetti impossibilitati all’assunzione del vaccino anti covid-19. – spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, primo firmatario del documento – Abbiamo ottenuto dalla Giunta Toti di impegnarsi su questo fronte, per consentire mobilità e socialità in sicurezza alla maggior parte della popolazione ligure, anche quella che per età o particolari condizioni sanitarie, a causa di patologie pregresse, è impossibilitata a ricevere il vaccino”. Al momento non è ancora stato definito l’ammontare delle risorse necessarie ad attivare il servizio, né in quali centri sarà disponibile.