taglia la recinzione e tenta di introdursi in un campo sportivo. bloccato dai carabinieri e denunciato.

in data 20 maggio 2019, ore 10.30 circa, in latina, i militari del nor – sezione operativa, nel corso di attività di controllo del territorio deferivano stato libertà, un 33enne del luogo per “ Possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso” e “Danneggiamento”.

Il predetto, veniva sorpreso a “tagliare la rete metallica” della recinzione del campo sportivo “santa rita” in uso ad una locale a.s.d., nel tentativo di introdursi all’interno per asportare verosimilmente attrezzature sportive. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire ulteriori “attrezzi idonei allo scasso” posti sotto sequestro.