Sono già iniziati i preparativi per Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica, la cui 12° edizione si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023.

L’edizione 2023 del Festival – promossa anche quest’anno da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, curata da Goodnet Territori in Rete e realizzata con la collaborazione attiva di tutti gli enti di Trieste Città della Conoscenza – sarà intitolata “UN MONDO NUOVO. Scienza, cultura e innovazione per un futuro sostenibile”.

I promotori dichiarano: «Sin dalla prima edizione, Trieste Next ha scelto di affrontare temi chiave del dibattito scientifico e culturale, dall’alimentazione all’acqua, dall’energia al rapporto tra uomo e tecnologia fino al tema della sostenibilità. La dodicesima edizione sarà un momento per tracciare l’agenda scientifica dei prossimi anni, proponendo nuove riflessioni che guardano ai cambiamenti necessari per un mondo più sostenibile, lavorando in sinergia con le discipline scientifiche, che possono aiutare nel raggiungere questo obiettivo. Come sempre, è atteso a Trieste un parterre di grandi ospiti ed esponenti delle discipline STEM, ma anche di scienze umane e sociali».

Next riveste quest’anno un significato particolare per l’Università degli Studi di Trieste che nel 2024 festeggerà il centenario dalla sua fondazione: il contributo dell’ateneo all’edizione 2023 anticipa il ricco calendario di eventi in programma.

Come la scorsa stagione, i promotori del festival confermano anche quest’anno l’obiettivo di parlare di scienza e innovazione grazie a un ricco calendario di incontri in presenza, garantendo la possibilità di collegarsi in live streaming per chi non potrà seguirli di persona a Trieste.

Ma non solo, essendo ormai riconosciuto tra i principali appuntamenti nazionali per la divulgazione scientifica, i promotori di Trieste Next confermano che anche quest’anno il Festival si proporrà con una veste internazionale: «Al ricco programma in lingua italiana, si affianca un palinsesto di incontri in lingua inglese, con focus sull’Intelligenza Artificiale/robotica, sulle biotecnologie e sulle scienze mediche. Siamo pronti ad accogliere in città ricercatori provenienti da tutta Europa, che si uniranno ai tanti dottorandi e studenti che ogni anno, da tutta Italia, arrivano a Trieste per partecipare al Festival» concludono.

In programma a Trieste Next, quindi, tre giorni di talk, conferenze, seminari e laboratori. Dal 22 al 24 settembre, torneranno anche gli esperimenti e i laboratori scientifici in piazza Unità d’Italia, curati dagli enti di Trieste Città della Conoscenza, che – dopo il grande successo delle precedenti edizioni – dedicheranno la mattinata di venerdì 22 settembre alle scuole primarie e secondarie della Regione.