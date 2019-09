Svelati i 3 paesi ospitanti per le prossime finali della Champions League

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito in Slovenia, in un meeting organizzato all’InterContinental Hotel di Lubiana, per discutere di diversi argomenti e prendere importanti decisioni, come quelle delle sedi delle prossime finali di Champions League ed Europa League. Partendo dalla massima competizione europea, nel 2021 l’ultimo atto si disputerà al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, in Russia. Nel 2022 sarà invece il turno della Germania, con Monaco di Baviera che aprirà le porte della Football Arena Munich. Infine, nel 2023, ecco l’Inghilterra con Wembley. L’Europa League, invece, nel 2021 si concluderà a Siviglia, la città che recentemente l’ha festeggiata e celebrata più volte. Infine, la Supercoppa Europea del 2021 si deciderà a Belfast. Ma non sono state queste le uniche decisioni prese. Spazio anche al VAR, che verrà introdotto durante la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League.